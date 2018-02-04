Участнику группы «А-Студио» запретили въезд на Украину

16:59 | 5.02.2018

Украинская сторона не пустила на свою территорию композитора, участника группы «А-Студио» за посещение Крыма. Музыканту запретили въезд в страну на три года. Об этом сообщили представители украинской погранслужбы.



Как сообщает iz.ru, артиста не пропустили через границу 4 февраля и отправили рейсом в Алма-Ату. О ком из участников популярной группы идет речь, не уточняется. Как оказалось, артист в ноябре 2016 года посещал с гастролями Крым.