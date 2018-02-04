В СК РФ подтвердили, что вызвали Алексея Навального на допрос

16:50 | 5.02.2018

Следственный комитет вызвал на допрос основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, после того как во время его задержания на акции на Тверской улице в Москве «сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения». Об этом представитель столичного главка СК Иванова сообщила агентству «Интерфакс». Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка. Речь идет о сотрудниках полиции, которые задерживали политика во время акции 28 января.



Ранее Алексей Навальный в своём «твиттере» сообщил, что сегодня утром, 5 февраля, к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и вручили две повестки в СК РФ, отмечает life.ru.