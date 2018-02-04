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Рубрика: Россия и мир


16:44 | 5.02.2018

Компания AliЕxpress запустила в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей

Китайская площадка AliExpress в понедельник, пятого февраля, запускает для российских покупателей новый бренд под названием «Лоукостер». Там будут собраны товары стоимостью до 600 рублей, сообщает РБК.

По данным журналистов, новый формат площадки был разработан специально для России и рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом. Торговая площадка будет доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках, передает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»



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