Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв столкновения поездов в США

16:38 | 5.02.2018

Глава США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом рядом с городом Кейси в Южной Каролине, передает ren.tv. «Мои мысли и молитвы со всеми жертвами катастрофы, которая произошла утром в Южной Каролине», - написал Трамп в своем микроблоге. И поблагодарил всех сотрудников экстренных служб, которые первыми оказались на месте трагедии и сделали свою работу.



Как напоминает gazeta.ru, в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом погибли два человека и 116 были госпитализированы.