Власти Турции заявили о гибели семи человек при обстрелах турецких городов на границе с Африном

16:29 | 5.02.2018

Семь человек погибли и более 110 были ранены при обстрелах территории Турции на границе с сирийским Африном. Об этом сообщил премьер Турции Бинали Йылдырым. «К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, ещё 113 получили ранения», - приводит его слова информационное агентство Anadolu.



Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января текущего года. Анкара решилась на военные действия после того, как США объявили о намерении создать на сирийско-турецкой границе так называемые «отряды безопасности», напоминает iz.ru.