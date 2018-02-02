Пропавшего брата актрисы из «Секса в большом городе» нашли мертвым

16:16 | 5.02.2018

Брат Ким Кэттролл, одной из главных героинь телесериала «Секс в большом городе», Кристофер найден мертвым. Об этом актриса сообщила в своем Твиттере.



Ранее Ким, которая живет в Ванкувере, обратилась к подписчикам с просьбой помочь разыскать ее 55-летнего брата Кристофера Кэттролла, который внезапно перестал выходить на связь.



Однако через несколько часов стало известно, что Крис мёртв. Об этом также сообщила 61-летняя актриса в своём «Твиттере»: «С большой грустью я и моя семья хотим сообщить о неожиданной кончине нашего сына и брата Криса Кэттролла». Обстоятельства и причина смерти пока не сообщаются, передает life.ru.