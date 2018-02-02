Вертолет воздушных сил самообороны Японии рухнул около школы на юге страны

16:01 | 5.02.2018

Вертолет воздушных сил самообороны Японии Aн-64 потерпел крушение недалеко от здания начальной школы в префектуре Сага, о пострадавших пока не сообщается, передает РИА «Новости». Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.



Место крушения расположено в 4 км от военной базы к которой относился вертолет. В Минобороны Японии сообщили, что вертолет выполнял испытательный полет после завершения технического обслуживания. Причины крушения устанавливаются.