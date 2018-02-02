Путин поздравил Анастасиадиса с победой на выборах президента Кипра

15:55 | 5.02.2018

Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису в связи с его переизбранием на должность президента Кипра, говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава РФ высоко оценил личный вклад кипрского лидера в развитие отношений двух стран и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы, говорится в тексте поздравительной телеграммы.



Ранее стало известно, что действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ победил во втором туре президентских выборов, передает russian.rt.com.