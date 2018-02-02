Пилот сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно

15:50 | 5.02.2018

Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя России посмертно, сообщает пресс-служба военного ведомства.



«Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — говорится в сообщении.



Напомним, боевики сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял Филипов. Летчику пришлось покинуть самолет. Боевики пытались расстрелять парашют пилота еще в воздухе, однако ему удалось благополучно приземлиться. К сожалению — в логове боевиков. Офицер успел связаться со своими и передать координаты, однако спасти его не удалось, отмечает MK.ru.