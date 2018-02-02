Суд освободил осужденного за взятки главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна

13:55 | 5.02.2018

Вице-президент и фактический глава южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу в понедельник после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, передает Прайм.



В августе корейский суд признал главу Samsung виновным в причастности к даче взятки в размере $6,38 млн. По версии следствия, эту сумму получила приятельница экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе для обучения ее дочери верховой езде.



Апелляционный суд, рассмотрев дело Ли Чжэ Ёна, постановил сократить срок наказания с 5 до 2,5 года и отсрочить вступление в силу приговора на 4 года, об этом сообщает The Korea Herald.