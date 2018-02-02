Власти США рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

13:40 | 5.02.2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти рассматривают возможность введения нефтяного Эмбарго для Венесуэлы, передает Reuters.



«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в Аргентине, транслировавшейся в интернете.



Ранее в феврале Тиллерсон заявил, что США призывают правительство Каракаса провести в стране справедливые демократические выборы.