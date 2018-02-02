Находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое

13:24 | 5.02.2018

Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, смонтировал фильм о рок-музыканте Викторе Цое в своей квартире, окончательно производство ленты будет завершено весной, продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале в середине февраля. Об этом сообщил в понедельник «Интерфаксу» продюсер фильма Илья Стюарт.



По словам Стюарта, «практически весь необходимый материал» Серебренников успел отснять до своего ареста. «Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям», — сказал он, добавив, что самое важное в фильме — это то, что он «смонтирован самим режиссером».



Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Основная сюжетная коллизия фильма – история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя, отмечает РИА «Новости».