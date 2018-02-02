Путину передали список желающих вернуться в Россию бизнесменов

13:03 | 5.02.2018

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты от Партии роста Титов после визита в Великобританию передал Путину список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию, сообщает «РИА Новости». В частности, в список вошли те предприниматели, в отношении которых в России продолжается судебное разбирательство.



«В списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать. История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на родине дело продолжает висеть», — сообщил Титов, передает lenta.ru.



При этом Титов отказался раскрыть имена бизнесменов, изъявивших желание вернуться в Россию, поскольку их дела «слишком чувствительны», передает «РИА Новости».