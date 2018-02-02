В результате ответного удара высокоточным оружием в Идлибе уничтожено более 30 террористов

После того как Министерством обороны РФ был подтверждён факт гибели российского штурмовика Су-25 и его пилота, по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК был нанесён групповой удар высокоточным оружием.В результате удара уничтожено более 30 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Об этом сообщаетсо ссылкой на заявление Минобороны.Фото: ru.armeniasputnik.am