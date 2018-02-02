В Сирийском Идлибе сбит российский Су-25, лётчик погиб

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, летчик погиб при катапультировании.«3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб», - передает агентствосообщение военных.Как говорят военные, предположительно самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.По сообщениям Министерства обороны России, сейчас «российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимаются меры по возвращению тела российского летчика».Обломки сбитого Су-25 в провинции ИдлибФото: rg.ru; AFP