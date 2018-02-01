Посол России в США высказал своё мнение о новой ядерной доктрине Вашингтона

12:52 | 3.02.2018

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину Вашингтона.

В частности Российский посол отметил, что правительство США оправдывает рост своих военных расходов «страшилкой в лице» Москвы.



Напомним, новая ядерная доктрина, была представлена общественности накануне, в пятницу, 2 февраля, Россия и Китай названы в ней основными противниками США, именно они по мнению Соединённых Штатов нарушают соглашения об ограничении и сокращении вооружений. . Для того, чтобы противостоять этому, Пентагон будет модернизировать и усиливать американское ядерное вооружение, отмечает американское военное ведомство. В документе также указывается, что у США есть право наносить превентивные ядерные удары в случае возникновения «угрозы». В США считают, что первой использовать ядерное оружие может именно Россия.



Анатолий Антонов заявил журналистам, что США хотят влить большое количество денег в свой военно-промышленный комплекс, а потому оправдывают рост расходов на вооружение действиями России, передает ТАСС.



«Еще одна проблема заключается в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — сказал он.



Дипломат считает, что с Россией не стоит вести диалог свысока и с позиции силы.



Давая оценку новой американской ядерной доктрине, Анатолий Антонов отметил, что в документе нет реальных положений о работе между Москвой и Вашингтоном. По его словам, ядерные планы США «не очень здорово настраивают на практическую работу», в документе, по его мнению, содержится «антироссийская логика», которая огорчает его как человека, который работает над выстраиванием отношений между Россией и США.



«Я твердо убежден, что нам нужны контакты, нам нужны встречи, встречи профессионалов, на которых будет ясно, чего и кто хотел бы добиться в этом мире», — добавил дипломат.



Фото: Станислав Красильников, ТАСС