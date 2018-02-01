В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено уголовное дело

16:46 | 2.02.2018

Силовики задержали главного архитектора города Махачкалы Магомедрасула Гитинова по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах региона.



По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем был причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей, передает РИА «Новости».



Как напоминает «Интерфакс», 21 января по обвинению в земельных махинациях был арестован мэр столицы Дагестана Махачкалы Муса Мусаев.