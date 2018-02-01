16:42 | 2.02.2018

В Шанхае водитель фургона въехал в толпу пешеходов и загорелся, сообщает телеканал CGTN. Инцидент произошел в районе Хуангпу. По информации агентства, в результате происшествия пострадали не менее 18 человек.



Отмечается, что автомобиль был загружен газовыми баллонами. На место ЧП сразу приехали пожарные, не давшие огню перекинуться на взрывоопасные емкости. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.