На юге Франции в результате крушения двух военных вертолетов погибли пять человек

16:35 | 2.02.2018

Пять человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в департаменте Вар на юге Франции, сообщил РИА Новости представитель местной префектуры.



По данным местного издания Var Matin, катастрофа произошла рано утром в пятницу у берега озера Каркес в Провансе. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.



Журналист Жиль Клейн написал в микроблоге, что оба вертолета были марки Gazelle. Также со ссылкой на источники, близкие к расследованию, он сообщил, что тела погибших уже найдены.