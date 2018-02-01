Ульяновским курсантам объявлен выговор за ролик с танцами под песню «Satisfaction»

16:23 | 2.02.2018

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видеоролик с танцами в нижнем белье, объявлен выговор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ректора института Сергея Краснова. По его словам, поводом для выговора стало нарушение требований устава вуза. Какой именно пункт устава курсанты нарушили, ректор не уточнил.



Как напоминает РИА «Новости», кадры, на которых раздетые курсанты танцуют под песню Бенни Бенасси «Satisfaction», вызвали бурные споры. В Росавиации пообещали применить самые жесткие меры к 14 первокурсникам и руководству УИГА — вплоть до отчисления и увольнения. Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла в ролике никаких нарушений законодательства и правил вуза.



Многие выступили в защиту авторов видео. Так, в интернете появились многочисленные пародии, снятые в поддержку ульяновских курсантов.