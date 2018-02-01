Глава МИД КНДР Ли Ён Хо направил письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу

16:11 | 2.02.2018

Министр иностранных дел Северной Кори Ли Ён Хо обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием принять меры в отношении «опасных игр» США на Корейском полуострове, передает Kp.ru. По мнению Ли Ён Хо, напряженная ситуация на полуострове может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Глава МИД КНДР просит Гутерреша обратить внимание на действия США и приложить усилия, чтобы их прекратить.