В Новой Зеландии умерла самая одинокая в мире птица

16:03 | 2.02.2018

В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица на планете — олуша Найджел. О ее смерти сообщило издание Metro.



Как сообщают британские СМИ, Найджел прилетел и поселился на необитаемом острове Мана в 2013 году. До этого на Мана не было птичьей популяции, однако ученые для привлечения олуш поставили на острове бетонные имитации птиц, которые даже издавали звуки из встроенных динамиков, работающих на солнечных батареях, передает iz.ru. Одинокий Найджел даже нашёл себе среди холодных статуй пару — самку, за которой начал ухаживать.



Всего несколько недель назад к Найджелу, наконец, присоединились три олуши, но, как отмечает The Guardian, общего языка он с ними так и не нашел, предпочитая общаться с бетонными птицами.



Позже тело погибшего животного нашёл сотрудник департамента сохранения, который также живет и работает на острове в 2,5 км от западного побережья материка.