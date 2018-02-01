Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу уехать из России

15:59 | 2.02.2018

Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя — Худоберди Нурматов) самостоятельно уехать из России. «Содержать Нурматова в центре временного содержания, что не ограничивает его право на основании письменного ходатайства самостоятельно выехать в третью страну», — говорится в решении суда, передает iz.ru.



Как пояснил на заседании адвокат Даниил Хаймович, Нурматова готовы принять в Германии. «Он купил билеты, у него есть все документы для этого», — отметил защитник.



В августе Басманный суд Москвы постановил выдворить его в Узбекистан. Коллеги Феруза и ЕСПЧ сочли такое развитие событий угрожающим его жизни.