РФ помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста

15:45 | 2.02.2018

Белорусский военный специалист, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура, освобожден в Ливии благодаря усилиям МИД России, МИД Белоруссии и российской Контактной группы по Ливии во главе с Львом Деньговым. Деньгов пояснил "Интерфаксу", что военный специалист из Белоруссии был задержан повстанцами в Ливии в 2011 году. По данным белорусских СМИ, Качура – последний из белорусов, насильно удерживавшихся в Ливии.



Деньгов также уточнил, что вопросом освобождения занимался глава Чечни Кадыров в координации с МИД России и российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию, передает russian.rt.com.