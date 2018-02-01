Большинство россиян высказалось против инициативы приравнять сожительство к браку

15:31 | 2.02.2018

Около 46% россиян считают сожительство без регистрации брака нормальным, однако большинство считает, что его нельзя приравнивать к официальному браку. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.



Кроме того, по данным опроса, 46% граждан России спокойно относятся к совместному проживанию без официальной регистрации брака. При этом среди состоящих в браке людей эта доля составляет 56%, а среди представителей молодежи от 18 до 24 лет — 59%. Около 45% респондентов не одобряют такие отношения, сообщает iz.ru.



Как напоминает «Интерфакс», 22 января в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения». Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Беляков, должен подпадать «незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».