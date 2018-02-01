Глава ЦИК Памфилова сделала замечание Пескову из-за агитации за Путина

15:24 | 2.02.2018

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что пресс-секретарь Путина Песков позволил себе агитационные высказывания, которые недопустимы во время предвыборной кампании, передает russian.rt.com. По словам Памфиловой, речь идет о сделанном 29 января высказывании Пескова о Путине, в котором были «очевидные признаки агитации».



Памфилова отказалась повторять высказывание Пескова, однако напомнила, что чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов. Под агитацией понимается в том числе выражение предпочтения одному из кандидатов, передает «Ведомости».



Как напоминает gazeta.ru, 29 января Песков заявил, что Путин является «абсолютным лидером политического Олимпа». Тогда пресс-секретарь отметил, что с Путиным на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».