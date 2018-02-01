12-летняя девочка ранила нескольких человек в одной из школ Лос-Анджелеса

12:44 | 2.02.2018

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в средней школе имени Сальвадора Кастро, в результате нападения тяжелые ранения получили два 15-летних подростка, один из них в критическом состоянии, сообщает Los Angeles Times. Три человека в возрасте от 11 до 30 лет получили незначительные травмы — предположительно, ссадины.



Агентство Associated Press со слов одноклассника задержанной раскрыло подробности инцидента. Заряженное оружие находилось в рюкзаке школьницы. Когда она бросила сумку, произошло несколько выстрелов, которые и ранили пострадавших. По словам школьника, виновница после инцидента сильно плакала и утверждала, что не хотела никому причинить вреда.