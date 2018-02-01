В Якутии нашли два крупных алмаза массой 85,62 и 97,92 карата

12:30 | 2.02.2018

Компания «АЛРОСА» сообщила об обнаружении в Якутии на трубке «Юбилейная» двух крупных алмазов массой 85,62 и 97,92 карата. Отмечается, что алмазы массой более 50 карат считаются крайне редкой находкой.



Оба камня имеют форму октаэдра (восьмигранник, у которого каждая сторона — правильный треугольник). Алмазы прозрачные с желтоватым оттенком с небольшими и мелкими включениями, сообщает «РИА Новости».



Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в Якутии. Месторождение является лидером АК «АЛРОСА» по добыче крупных кристаллов.