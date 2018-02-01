Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

12:03 | 2.02.2018

Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, сообщил сайт Juventud rebelde. Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения. Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается.



На момент смерти 68-летний сын Фиделя был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента Кубинской академии наук, передает lenta.ru.