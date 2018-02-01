В Верховной раде Украины обвинили Польшу в «ударе в спину»

11:58 | 2.02.2018

Верховная рада Украины резко отреагировала на принятие сенатом Польши закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Депутаты назвали документ «болезненным ударом в спину», передает iz.ru.



«Принятие сеймом и сенатом Республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами, — цитирует «РИА Новости» заявление депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Польшей. — Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами».



Напомним, накануне сенат Польши одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Согласно документу, нарушителям грозит наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы.