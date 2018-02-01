На пляже в Ницце образовалась воронка диаметром пять метров, заполненная водой

11:15 | 2.02.2018

На пляже в Ницце появилась воронка диаметром около 5 метров, заполненная водой, сообщает BFMTV. Источники в мэрии города сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами. Мэр города Кристиан Эстрози отметил, что это природный феномен, поэтому повода для беспокойства нет. Вокруг воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной был установлен периметр безопасности.