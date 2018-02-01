В Пентагоне заявили, что американские самолеты не прекратят полёты над Чёрным морем

11:08 | 2.02.2018

Американские военные самолеты продолжат осуществлять полеты в международном воздушном пространстве у берегов России, заявил представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает «РИА Новости».



Маккензи также назвал «небезопасным и непрофессиональным» перехват 29 января российским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.



Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским разведывательным самолетом EP-3E Aries II произошел над Черным морем 29 января. В США тогда заявили, что самолет из России пролетел мимо EP-3E в 1,5 м. Этот маневр в Вашингтоне назвали «небезопасным», напоминает РБК.