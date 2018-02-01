WADA выразило обеспокоенность вынесенным CAS вердиктом по российским спортсменам

10:48 | 2.02.2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов и планирует его оспорить. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало МОК и выразило обеспокоенность решением суда в Швейцарии, передает gazeta.ru.



Обеспокоенность WADA обусловлена тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов. По словам представителей агентства, все 39 спортсменов были частью «системной допинговой программы России». В WADA также посетовали, что вердикт CAS «вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов», сообщает «РИА Новости».



Отмечается, что WADA воздержится от дальнейших комментариев до публикации мотивировочной части решения CAS.



Как напоминает russian.rt.com, CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.