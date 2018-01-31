Авиация ВКС России будет базироваться на курильском острове Итуруп

16:45 | 1.02.2018

Авиация Воздушно-космических сил России будет базироваться на острове Итуруп совместно с гражданской. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Как отмечается в документе от 30 января, аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007-м перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.



Отметим, что ранее на Курильских островах были размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». На острове Кунашир боевое дежурство несет дивизион «Бал», а на острове Итуруп - комплекс «Бастион».