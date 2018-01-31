США вдвое снизили цену на противоракетные комплексы Patriot для Польши

16:40 | 1.02.2018

Польским властям удалось добиться снижения цены на американские противоракетные комплексы Patriot в два раза, передаёт радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», первоначально сумма сделки оценивалась в $10,5 млрд. В результате переговоров Вашингтон снизил цену до $4,5 млрд. Ожидается, что контракт будет подписан до конца марта.



Как напоминает РИА «Новости», Польша и США подписали соглашение о поставке комплексов Patriot в июле прошлого года, во время визита президента Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.