Рубрика: Россия и мир
16:29 | 1.02.2018
Глава ЦБ Набиуллина не увидела угрозы в запрете США покупки российских гособлигаций
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что применение санкций США к российскому госдолгу повредит в первую очередь иностранным инвесторам.
2 февраля, как ожидается, будет опубликован подготовленный Минфином США доклад с оценкой «потенциальных эффектов» введения запрета на инвестиции американцев и американских компаний во вновь выпущенные российские гособлигации (как облигации федерального займа (ОФЗ), так и евробонды), напоминает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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