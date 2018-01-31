Глава ЦБ Набиуллина не увидела угрозы в запрете США покупки российских гособлигаций

16:29 | 1.02.2018

ЦБ оценил риски распространения санкций США на госдолг РФ и пришел к выводу, что запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или на владение выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что применение санкций США к российскому госдолгу повредит в первую очередь иностранным инвесторам.



2 февраля, как ожидается, будет опубликован подготовленный Минфином США доклад с оценкой «потенциальных эффектов» введения запрета на инвестиции американцев и американских компаний во вновь выпущенные российские гособлигации (как облигации федерального займа (ОФЗ), так и евробонды), напоминает РБК.