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Рубрика: Россия и мир


16:29 | 1.02.2018

Глава ЦБ Набиуллина не увидела угрозы в запрете США покупки российских гособлигаций

ЦБ оценил риски распространения санкций США на госдолг РФ и пришел к выводу, что запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или на владение выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что применение санкций США к российскому госдолгу повредит в первую очередь иностранным инвесторам.

2 февраля, как ожидается, будет опубликован подготовленный Минфином США доклад с оценкой «потенциальных эффектов» введения запрета на инвестиции американцев и американских компаний во вновь выпущенные российские гособлигации (как облигации федерального займа (ОФЗ), так и евробонды), напоминает РБК.

© «Вечерние Ведомости»



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