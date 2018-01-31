Amazon впервые стал самым дорогим брендом мира

16:22 | 1.02.2018

Amazon стал самым дорогим брендом в мире. Он впервые опередил Apple и Google в мировом рейтинге брендов Finance Global 500. Стоимость бренда гиганта электронной торговли выросла на 42 процента за год — до 150,8 миллиарда долларов, передает rg.ru.



С прошлогодним же лидером, брендом Google, произошла обратная метаморфоза: с первого места он откатился на третье, уступив не только Amazon, но и Apple. За год стоимость бренда Google выросла примерно на 10 % (с $109,47 млрд до $120,91 млрд), однако конкуренты росли быстрее (стоимость бренда Apple подскочила на 37 % — с $107,141 млрд до $146,311 млрд), сообщает РБК.



Российские бренды тоже присутствуют в Brand Finance Global 500: Сбербанк на 129-м месте со стоимостью $11,6 млрд, «Газпром» на 315-м, «Лукойл» на 365-м.