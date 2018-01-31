В центре Москвы нашли старинную пуговицу с изображением мальтийского креста

15:48 | 1.02.2018

Столичные археологи обнаружили старинную пуговицу с изображением мальтийского креста во время строительных работ, которые проходили на Остоженке. Археологическая находка выполнена из медного сплава, а ее диаметр составляет три сантиметра.



«Пуговицы с изображением мальтийского креста нашивались на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Павла I и его сына Александра I. Для московских археологов эта находка представляет собой особую ценность. Ведь мальтийские мундиры в России носили очень короткое время — с 1799 по 1803 год. Затем они были упразднены», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.



Там же было найдено порядка 300 разных предметов XVI–XVIII веков, среди которых красные печные изразцы с батальными рисунками и ременный хвостовик, изготовленный из рога лося, отмечается в сообщении столичной мэрии.