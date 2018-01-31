Песков заявил, что непредсказуемость США заставляет «постоянно быть начеку»

15:36 | 1.02.2018

Непредсказуемое поведение США в вопросе введения санкций против России заставляет Москву «постоянно быть начеку». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.



«К сожалению, нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнёром. Поэтому США могут (ввести санкции) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер», — заявил Песков.



Ранее в Минфине США заявили, что подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада», который был опубликован в ночь на 30 января. В документе упоминаются более 200 российских граждан, против которых могут ввести санкции, напоминает iz.ru.