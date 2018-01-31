Никита Белых фактически признан виновным в получении взяток

15:34 | 1.02.2018

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взяток, сообщает из зала Пресненского суда, где в это время зачитывается приговор, «РИА Новости».



«Белых совершил получение взятки в виде денег», — сказала судья Татьяна Васюченко, добавив, что деньги экс-губернатор получил за «покровительство» и «попустительство по службе».



Полностью на оглашение приговора уйдёт несколько часов, но уже сейчас, из озвученной судьёй части, становится понятным, что Белых фактически признан виновным в получении взятки.



Фото: РИА Новости