Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование

11:53 | 1.02.2018

Резервный фонд России официально прекратил свое существование — спустя 10 лет после создания. Упоминания о Резервном фонде удалены из Бюджетного кодекса и из подзаконных актов. В конце 2017 года со счетов последний раз списан триллион рублей, а остатки на начало 2018 финансового года обнулены.



Роль «экономической подушки безопасности» теперь выполняет Фонд национального благосостояния (ФНБ). По информации Минфина, на 1 января 2018 года объем сконцентрированных в нем средств составил 3,753 трлн рублей ($65,15 млрд), уточняет «Прайм».