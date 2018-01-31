Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира

11:49 | 1.02.2018

Учёные из Гранадского университета выяснили, что частое употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит человеку серьёзными проблемами с печенью. Об этом пишет Journal of Nutritional Biochemistry.



Испытания проводились на крысах, в рацион которых были включены подсолнечное масло и рыбий жир. Как выяснилось, данные продукты оказывают влияние на теломеры — концевые участки хромосом. Ученые отметили, что подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир — к изменению длины теломер, передает «РИА Новости».



Как напоминает lenta.ru, рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами и витамином D, считается одним из самых полезных продуктов. По мнению специалистов, он предотвращает сердечные заболевания, помогает сохранить здоровую функцию мозга и защищает от воспалительных заболеваний.