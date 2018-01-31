ЦИК РФ завершил прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы

11:43 | 1.02.2018

Как передает «Интерфакс», накануне в 18:00 по московскому времени Центризбирком закончил прием подписных листов. Таким образом, завершился этап приема документов для регистрации кандидатов на выборы президента РФ.



«Мы завершили к 18 часам прием от выдвинутых кандидатов документов, в первую очередь подписных листов с подписями. У нас, как вы знаете, зарегистрированы уже кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И еще шесть человек — шесть выдвинутых кандидатов — принесли подписи на проверку», — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.



Как напоминает РБК, всего о намерении участвовать в выборах с 18 декабря ЦИК уведомили 64 потенциальных кандидата — 21 выдвиженец от партий и 43 самовыдвиженца.