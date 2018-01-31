Путин попросил прощения у российских олимпийцев

11:26 | 1.02.2018

Путин на встрече с российскими олимпийцами попросил у спортсменов прощения за то, что их не оградили от давления в связи с допинговыми скандалами. Он также пожелал удачи атлетам, отправляющимся в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.



Как напоминает «РИА Новости», Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 «спортсменов-олимпийцев из России» и 189 официальных лиц. Ряд лидеров сборной не попали в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК.