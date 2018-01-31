Сенат Канады изменил текст гимна страны на «гендерно нейтральный»

11:19 | 1.02.2018

Сенат Канады (верхняя палата парламента) одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены «гендерно нейтральные» изменения. Об этом говорится в Twitter законодательного органа.



По решению парламента в англоязычной версии гимна все слова thy sons («твоих сыновей») будут заменены фонетически похожими of us («нас»). Таким образом, текст торжественной песни будет ориентирован не только на мужское население страны.



Текст франкоязычной версии гимна Канады менять не планируется. В тексте нет слов, которые бы можно было различить по гендерному признаку, отмечает РБК.