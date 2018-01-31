В Таиланде запретили курить на наиболее популярных у отдыхающих пляжах

11:14 | 1.02.2018

В Таиланде с 1 февраля вступил в силу закон, запрещающий курение на наиболее популярных у отдыхающих пляжах. Свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства, передает life.ru.



Теперь по вступающему в действие указу наказанием за курение на пляже вне специально выделенного для этого места будет штраф до 100 тысяч таиландских батов (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года, сообщает «РИА Новости». Наказывать будут даже за прогулку с зажженной сигаретой.



Ограничения, касающиеся курения, начали действовать в Таиланде ещё минувшей осенью. Однако власти решили не применять санкции в отношении нарушителей в течение трёх месяцев. Полный список «некурящих» пляжей есть, частности, на сайте российского посольства в Таиланде, отмечает «Эхо Москвы».