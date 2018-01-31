Запущенные с космодрома Восточный российские спутники вышли на орбиту

10:54 | 1.02.2018

Роскосмос сообщил об успешном выводе на расчетную орбиту двух российских спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», передает iz.ru. Как отмечается в сообщении Роскосмоса, спутники вышли на орбиту через час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», а именно в 6:06 и 6:12 мск. Их отделение от разгонного блока прошло в штатном режиме.



Разгонный блок «Фрегат» продолжает выполнение полетного задания пусковой кампании. Ему предстоит доставить на целевые орбиты девять американских и германских малых космических аппаратов S-Net, Lemur и D-Star One, запускаемых в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос», сообщают «Ведомости».