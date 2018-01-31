31 января жители Земли увидели полное лунное затмение, совпавшее с полнолунием и суперлунием

10:46 | 1.02.2018

31 января жители Земли стали свидетелями весьма редкого природного явления — полного лунного затмения, которое совпало с полнолунием и суперлунием. Стоит отметить, что полнолуние тоже было необычным, так как спутник Земли вошел в данную фазу уже второй раз за один календарный месяц. Астрономы называют подобное явление «голубой луной».



Как отмечает РБК, лучше всего затмение увидели жители Дальнего Востока. Так, во Владивостоке и Южно-Сахалинске луна окрасилась в красный цвет, а в Благовещенске люди снимали уже желто-серую луну. Ближе к Европейской части России наблюдать за затмением во всех его фазах уже не получалось, зато можно было сфотографировать тень на естественном спутнике Земли.