17:02 | 31.01.2018

В штате Калифорния вертолет врезался в дом почти сразу после взлета, сообщает Associated Press. Четырехместный вертолет Robinson R44 упал на дом в коттеджном поселке Ньюпорт-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса. На борту находились четыре человека.



В результате катастрофы погибли три человека. Четвертый человек, находившийся на борту, получил ранения. Травмирован также еще один человек на земле.



Обстоятельства случившегося выясняются.