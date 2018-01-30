Депутаты Госдумы предложили продлить амнистию капиталов до марта 2019 года

16:57 | 31.01.2018

Депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении амнистии капиталов в 2018–2019 годах. Об этом сообщает «РИА Новости».



Амнистию капиталов хотят продлить до 1 марта 2019 года, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. До этого министр финансов Антон Силуанов говорил, что новая амнистия для выведенных из России капиталов будет проводиться с марта по декабрь 2018 года, отмечает РБК.



Напомним, амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.